Мэр Вилюйска не поверил в журналистов Ньургустан Афанасьев извинился перед телекомпанией, сотрудников которой задержали по его заявлению

Мэр якутского Вилюйска Ньургустан Афанасьев принес извинения телекомпании «Якутия 24», на журналистов которой ранее написал заявление в полицию. Корреспонденты попросили мэра прокомментировать состояние дорог, коммунального хозяйства и социальной сферы Вилюйска, на что господин Афанасьев предложил поговорить «о чем-нибудь хорошем», а затем выставил съемочную группу из кабинета и вызвал полицейских. Сотрудники полиции доставили журналистов в отдел и взяли с них объяснения. В среду господин Афанасьев сообщил “Ъ”, что он позвонил генеральному директору телекомпании, стороны «пришли к взаимопониманию».

17 июля мэр Вилюйска Ньургустан Афанасьев сообщил “Ъ”, что он позвонил генеральному директору НВК «Саха» Олегу Маркову и принес извинения телекомпании за инцидент с участием ее журналистов и вилюйской полиции. «Мы хорошо работали с телекомпанией до этого инцидента. Я не думал, что это ее сотрудники»,— заявил мэр “Ъ”.

16 июля съемочная группа телеканала «Якутия 24» в Вилюйске снимала сюжеты о жизни города. «Это была рядовая командировка. Решили задать вопросы мэру города, пришли для этого в администрацию, но реакцию получили странную,— рассказал “Ъ” первый заместитель генерального директора НВК "Саха", куда входит телеканал "Якутия 24", Александр Калугин.— Ребята представились и начали задавать вопросы. Мэр предложил поговорить "о чем-нибудь хорошем", например, о том, как он готовится к празднованию Дня города. Нас интересовали вопросы социальной сферы — ЖКХ, коммунальных услуг, дорог и так далее. Но вместо ответов чиновник вытолкал съемочную группу из кабинета, пригрозив вызвать полицию».

По словам господина Калугина, в здании администрации полицию журналисты не дождались и продолжили работать в городе. «Спустя некоторое время съемочная группа и полиция встретились на улице,— рассказал он.

— Полицейские настоятельно рекомендовали поехать в полицейский участок, где нашим ребятам сообщили, что мэр города написал заявление и потребовал выяснить, кем являются журналисты».

По словам Александра Калугина, полицейские сказали журналистам, что те во время разговора с мэром не представились и «решили снимать публичное лицо без регистрации». «На видеозаписи прекрасно видно, как коллеги представляются»,— уточнил господин Калугин. По его словам, реакция главы Вилюйска вызвала удивление у руководства телекомпании, но обращаться в полицию телеканал не собирается.

Взяв объяснения журналистов, полицейские отпустили съемочную группу.

Пресс-служба МВД РФ по Якутии подтвердила, что журналистов задержали по заявлению городского главы: «В местное отделение полиции поступило заявление от главы Вилюйска с просьбой провести проверку в отношении двух неизвестных лиц, которые без его разрешения на съемку и несмотря на отказ от интервью провели видеосъемку в администрации города».

Ранее мэр Вилюйска заявил, что журналисты «действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами». Господин Афанасьев пожаловался «РИА Новости», что к нему уже пятый раз в этом году подходят журналисты с вопросом о деньгах, выделенных на благоустройство дорог: «Я все-таки руководитель, который отвечает за происходящее в городе. Это действительно актуальный вопрос для города, поэтому информацию нужно готовить тщательно, оперируя достоверными данными. В общем, человек провоцировал конфликт. Мои работники вызвали полицию».

Об инциденте сообщили региональные и федеральные СМИ. В Союзе журналистов Якутии заявили, что журналисты могут пожаловаться на мэра в административную комиссию (при правительстве республики.— “Ъ”) либо потребовать в прокуратуре республики возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании деятельности журналистов. Председатель регионального объединения журналистов Галина Бочкарева считает, что Ньургустан Афанасьев нарушил право журналистов на доступ к общественно значимой информации. В беседе с “Ъ” она выразила надежду, что мэр Вилюйска извинится перед журналистами телеканала.

Избранный в 2017 году глава Вилюйска Ньургустан Афанасьев ранее через суд добился извинений от директора местного детского дома Николая Харлампьева за шутку в новогоднем представлении КВН: господин Харлампьев вышел к зрителям в костюме супермена и маске мэра.

Градоначальник шутку не оценил и обратился с иском в районный суд с просьбой взыскать с ответчика 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. В итоге стороны заключили мировое соглашение. «Заявляю, что Афанасьев Ньургустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет бродячих собак»,— такими словами заканчивался текст извинения Николая Харлампьева, который он по условиям соглашения должен был зачитать публично.

Николай Борисов