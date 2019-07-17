Долгострой «Морская звезда» в Приморском районе введен в эксплуатацию

Долгострой «Морская звезда» в Приморском районе Петербурга введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод выдала Служба государственного строительного надзора и экспертизы города.

В введенном в эксплуатацию доме насчитывается более 1,1 тыс. квартир. Передача ключей дольщикам запланирована на конец августа.

Строительство многоквартирного комплекса ГК «Город» начала еще в 2013 году, но объект завершен не был и попал в перечень проблемных. В 2015 году ГУ МВД возбудило по обращению дольщиков уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом бывшего совладельца группы компаний «Город» Максима Ванчугова и ввел процедуру реструктуризации долгов.