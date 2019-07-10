Суд вынес решение о реструктуризации долгов Максима Ванчугова

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 9 июля признал банкротом бывшего совладельца группы компаний «Город» Максима Ванчугова и ввел процедуру реструктуризации долгов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть судебного решения не опубликована. Инициатором банкротного иска стало АО «Такт». Дело было открыто в январе 2019 года.

Напомним, что ГК «Город» стоила в Петербурге несколько жилых комплексов, но завершить проекты не смогла, объекты были признаны проблемными. В 2015 году ГУ МВД возбудило по обращению дольщиков уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).