Спецкомиссия «Роскосмоса» не нашла просверлившего корабль «Союз»

Комиссия «Роскосмоса» продолжает расследование появления отверстия от сверла в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09М», сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он отметил, что «Роскосмос» не станет торопить комиссию.

«Итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы. Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово»,— сказал господин Устименко (цитата по «РИА Новости»).

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать дыру. Внутренняя комиссия РКК «Энергия», где производят «Союзы», не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому в середине сентября «Роскосмос» сформировал спецкомиссию, которая уже 8 месяцев занимается расследованием.

Один из космонавтов рассказал, что отверстие в «Союзе» просверлили изнутри. После инцидента все этапы сборки кораблей «Союз» взяли под видеонаблюдение.

О расследовании повреждения космического корабля читайте в публикации “Ъ” «“Союз” нарушимый».