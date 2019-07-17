Экспертиза следствия прошла третье чтение

Госдума приняла в третьем чтении закон, наделивший Следственный комитет России (СКР) правом создавать свои судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы. Такая практика существовала и ранее, однако результаты экспертиз в ряде случаев под сомнение ставили прокуратура и суды. Адвокатское сообщество критично оценивает нововведение, считая, что оно поставит под серьезное сомнение независимость экспертной деятельности.

Как отметили в Госдуме, принятый закон «относит СКР к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством». Принимая закон, парламентарии имели в виду, в частности, и тот факт, что правом на проведение экспертиз уже обладают органы МВД, ФСБ и другие правоохранительные структуры.

При этом, отмечают депутаты, эксперты не смогут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных органов, что, по мнению законодателей, обеспечивает их независимость.

«Принятие закона будет способствовать повышению качества следствия, сокращению сроков проведения судебных экспертиз, а равно сроков следствия и содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей, что станет дополнительной гарантией соблюдения процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства»,— сказал на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как ранее сообщал “Ъ”, законопроект о наделении СКР правом создавать экспертные подразделения и проводить судебные экспертизы в марте этого года в Госдуму внес президент Владимир Путин. Отметим, что практика проведения собственных экспертиз в Следственном комитете существовала с самого момента его создания. Но если результаты таких видов исследований, как осмотр места происшествия, экспертизы аудио- и видеозаписей и т. п., возражений ни у прокуратуры, ни у судов не вызывали, то, например, судебно-медицинские экспертизы долгое время были предметом дискуссии между надзорным ведомством и СКР. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин неизменно поднимал этот вопрос на коллегиях своего ведомства, считая, что наделение комитета правом на подобные исследования необходимо. В то же время генпрокурор РФ Юрий Чайка (см. “Ъ” за 21 ноября 2018 года) в переписке с господином Бастрыкиным напоминал, что проведенные специалистами СКР судебно-медицинские экспертизы не могут являться доказательствами по уголовному делу. При этом, говорили источники, результаты подобных экспертиз ранее утверждались прокуратурой по уголовным делам, но в основном только в регионах, а через центральный аппарат Генпрокуратуры, рассматривающий материалы самых серьезных расследований, они не проходили.

Отметим, что возможность проведения экспертиз СКР еще в сентябре 2015 года рассматривалась Конституционным судом РФ и решение было положительным. Однако, как указывал генпрокурор, «заложенный в нем правовой смысл не свидетельствует о наличии такого права» и вообще не касается вопросов создания и обеспечения экспертных подразделений СКР.

Теперь все юридические противоречия устранены. В законе говорится, что СКР наделяется правом проводить «молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, видеотехническую, информационно-аналитическую, строительно-техническую, фоноскопическую, лингвистическую, финансово-аналитическую, психофизиологическую (с использованием полиграфа), почерковедческую, баллистическую, дактилоскопическую, портретную, трасологическую, пожарно-техническую, медико-криминалистическую» и другие виды экспертиз. При этом СКР вправе создавать свои судебно-экспертные подразделения. Впрочем, в центральном аппарате СКР уже давно существует главное управление криминалистики, на базе которого в позапрошлом году был создан и криминалистический центр комитета.

При этом адвокатское сообщество к нововведению относится критически. Еще на стадии обсуждения законопроекта Федеральная палата адвокатов (ФПА), как сообщал “Ъ”, направляла письмо начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву. В своем отзыве ФПА отмечала, что «идея помещения экспертных подразделений в структуру СКР приведет к умалению независимости экспертной деятельности». «Законопроект повышает риски ситуаций, когда эксперт де-юре зависим от руководителя подразделения СК, а де-факто — от следователя СК, назначающего ему производство экспертизы»,— говорится в письме ФПА.

Поправку к законопроекту, направленную на обеспечение независимости экспертов СКР, в ФПА сочли декларативной.

«Одно лишь провозглашение независимости экспертных учреждений эту независимость не порождает,— считает советник ФПА РФ Сергей Насонов.— Ситуация же, при которой руководитель судебно-экспертного учреждения СК РФ будет наделен полномочиями следователя (или руководителя следственного органа), представляется настолько искусственной, что нет смысла ее комментировать. Это невозможно хотя бы в силу положений п. 2 ч. 2 ст. 70 УПК РФ, прямо запрещающих эксперту находиться в служебной зависимости от сторон».

Адвокат Генри Резник считает, что предоставление СКР права проводить собственные экспертизы особо негативно может сказаться в тех случаях, когда речь идет об экономических уголовных делах. «Следственный комитет — обвинительный орган,— сказал “Ъ” господин Резник.— Слишком велики основания полагать, что экспертизы внутри этого ведомства будут проводиться под давлением. Это имеет особо важное значение, когда расследуются дела об экономических преступлениях, которые иногда и создаются-то искусственно. Сторона защиты, конечно, может привлекать со своей стороны специалистов. Но, как показывает практика, при равенстве сторон перед законом в суде результаты экспертиз, проведенных по постановлениям следствия, оказываются несколько "равнее" выводов специалистов, привлеченных защитой. Гораздо правильнее было бы расширять практику проведения судебных экспертиз под эгидой Минюста».

Александр Александров