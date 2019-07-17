Ленобласть бьется за льготный паритет

Власти Ленобласти предложили петербургским коллегам синхронизировать налоговые льготы для региональных инвестиционных проектов (РИП). Преференции включают в себя снижение вдвое ставки по налогу на прибыль для компаний, вложивших в новые проекты от 50 млн рублей. По задумке областных чиновников, это должно остановить конкуренцию между Петербургом и Ленобластью в предоставлении налоговых льгот для инвесторов. В Смольном эту инициативу пока оценить не готовы.

Объединить льготы для РИП чиновники областного правительства предложили на заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. «Мы предлагаем синхронизировать базовые параметры мер поддержки инвесторам, что позволит уйти от практики соревнования в налоговых преференциях. Прежде всего речь идет о РИП»,— заявил первый заместитель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Антон Финогенов.

Как сообщал “Ъ”, правительство Ленобласти разрабатывает законопроект, снижающий ставку по налогу на прибыль для инвесторов с положенных 20 до 10% (см. “Ъ” от 04.04.2019). Рассчитывать на этот вид поддержки смогут компании со статусом РИП, вложившие в новый проект от 50 млн рублей. Действовать льготная ставка будет до тех пор, пока ее объем не превысит половину от общей суммы инвестиций.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов добавил, что соседним регионам нет смысла конкурировать из-за предоставляемых льгот, потому что этот фактор для потенциального инвестора не является решающим.

На координационном совете городские чиновники предпочли не комментировать инициативу областных властей. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил “Ъ”, что «вопрос требует проработки». Аналогичного мнения придерживаются и в комитете по инвестициям Петербурга.

По информации комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти, в период с 2014 по 2018 год объем инвестиций в основной капитал Петербурга и Ленобласти составил 4,5 трлн рублей. По этому показателю регионы занимают третью позицию в России.

Сегодня ставка по налогу на прибыль для ряда инвесторов Ленобласти может быть снижена с 20 до 13,5% на срок от четырех до восьми лет. Минимальный инвестиционной порог для ее получения составляет 300 млн рублей. Исключением являются проекты, реализуемые на территории Бокситогорского, Подпорожского и Лодейнопольского районов, для которых объем вложений ниже.

Петербургские инвесторы могут рассчитывать на уменьшение ставки по налогу на прибыль до 13,5% на один налоговый период, в случае если на предприятии будут созданы высокооплачиваемые рабочие места. Аналогичные преференции на срок от пяти до семи налоговых периодов могут получить компании, инвестировавшие за пять лет в реализацию проекта более 15 млрд рублей, или предприятия, вложившие от 800 млн рублей за три года. Ставка по налогу на прибыль в размере 15,5% в течение трех налоговых периодов распространяется на проекты с годовым объемом 300 млн рублей.

Дмитрий Марков, заместитель начальника аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС, объясняет, что наличие налоговых льгот для инвестора является важным фактором наряду с другими: наличием инфраструктуры и квалифицированного персонала, качеством судебной системы, состоянием спроса, расстоянием до рынков сбыта.

Директор по продажам «Супервэйв Групп» Андрей Силкин придерживается другого мнения. «Для средних компаний, таких как наша, налоговые льготы не являются определяющим фактором для выбора локации. Чаще всего их можно получить на начальных этапах реализации проекта, когда эффективность бизнеса еще невысокая. Кроме того, общий объем трудозатрат, направленный на сбор необходимых документов для получения преференций, обычно превосходит сэкономленную на льготах сумму. Гораздо нужнее инвестору субсидирование кредитов»,— сказал господин Силкин.

Ольга Кантемирова