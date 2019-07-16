Tesla увязла на Урале

Свердловский облсуд оставил в силе решение о взыскании около 20 млн руб. с сообщества автовладельцев Tesla «Москоу Тесла Клаб» в пользу супруги уральского бизнесмена Игоря Заводовского Татьяны. Деньги продавец электромобиля должен вернуть из-за выхода из строя двух ключей. Представители ответчика в суде указывали, что машина может эксплуатироваться и без них.

Как стало известно «Ъ-Урал», во вторник апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда рассмотрела жалобу юристов ООО «Москоу Тесла Клаб» (позиционирует себя сообществом автовладельцев Tesla в России и СНГ, занимается продажей и сервисом марки) на решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга, который в мае взыскал с компании 13,1 млн руб. за автомобиль Tesla Model X 100D и штраф в 50% от стоимости машины в 6,5 млн руб. в пользу Татьяны Заводовской. «Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение районного суда без изменений»,— пояснили в облсуде.

Согласно материалам дела (имеются в распоряжении «Ъ-Урал»), иск о защите прав потребителя к ООО «Москоу Тесла Клаб» был подан в феврале в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Истцом выступила Татьяна Заводовская, а третьим лицом по делу стал ее супруг, известный уральский девелопер Игорь Заводовский — оплата покупки проводилась с его счета.

В иске владельцы Tesla указали, что купили машину в декабре 2017 года, но в начале 2018 года у машины вышел из строя электронный ключ доступа.

Семья стала пользоваться вторым ключом, но он сломался в сентябре 2018 года. Владелица отправила продавцу претензию, чтобы они устранили дефект (на машину распространялась четырехлетняя гарантия, а на двигатель и батареи — восьмилетняя). Как следует из материалов дела, продавец настроил доступ к машине через приложение на телефоне владельца, но это не удовлетворило покупателя. Дело в том, что управлял машиной водитель, у которого не было приложения с доступом. Кроме того, приложение работало только при наличии доступа в интернет, а сигнал был не везде, где использовали машину.

Тогда продавец предложил перепрошить ключи доступа, но для этого потребовалась доставка автомобиля на завод-изготовитель в Берлин (Германия). Как показала дистанционная диагностика машины, отказ в работе ключей произошел по вине покупателя: на устройство оказывали «некорректное физическое воздействие».

В Moscow Tesla Club предложили отвезти машину в Берлин и за один час починить. Правда, доставка машины в обе стороны заняла бы более 24 дней.

В итоге владельцы приняли решение расторгнуть договор купли-продажи и вернуть вложенные в покупку деньги. Связаться с представителями Татьяны Заводовской “Ъ” пока не удалось.

В Moscow Tesla Club пояснили, что были удивлены иском со стороны покупателей. «Наша задача увеличить в России количество экологически чистого транспорта. В данном случае мы предлагали за свой счет отвезти автомобиль в Германию и восстановить работоспособность ключей. Мы заказали автовоз, но потом узнали, что клиенты отказались от этого, после чего узнали о поступившем в суд иске. Мы до сих пор предлагаем решить этот спор либо устранением проблемы за наш счет, либо оказанием помощи покупателю с продажей машины. Решение суда для нас неприемлемо, и мы намерены его обжаловать»,— пояснили в компании.

Игорь Лесовских, Екатеринбург