Два частных банка вышли из капитала биржи для подпавших под санкции компаний

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). На ее базе планируется создать биржу для российских компаний, подпавших под санкции. Сейчас СПВБ в основном размещает временно свободные средства бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

О том, что Альфа-банк и «Санкт-Петербург» не являются акционерами СПВБ, РБК сообщили представители банков. Кому они продали свои доли, неизвестно. Как уточняет РБК, акции крупных банков и компаний на СПВБ не торгуются.

О планах российского правительства создать внутри страны биржу для подсанкционных компаний летом 2018 года говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В июле 2019-го он сказал, что официально о бирже могут объявить уже через месяц. Планируется, что контроль в ней будут иметь госбанки. О том, что биржу создадут именно на базе СПВБ, сообщали источники РБК и «Интерфакса».