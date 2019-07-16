Половина для одного

“Ъ-Удмуртия” подвел итог первого полугодия 2019 года по выигранным строительными компаниями госконтрактам. В результате анализа данных сайта госзакупок, 54% от общей суммы всех контрактов стоимостью свыше 50 млн руб. каждый в Удмуртии получило ООО «Дельта-строй», компания стала победителем более 30% подобных тендеров. В целом компания выиграла таких торгов на общую сумму 1,4 млрд руб. Также на верхней строчке рейтинга оказались ООО «Аспэк-интерстрой» и ГУП «Территориальное производственное объединение ЖКХ Удмуртии». Отметим, что предметом рассмотрения стали аукционы на строительство и реконструкцию объектов, объявленные в первом полугодии 2019 года, заказчиком по которым выступала республика.

Рейтинг компаний, которые в этом году стали победителями самых крупных аукционов, опубликованных на сайте госзакупок, составил “Ъ-Удмуртия”. В перечень вошли тендеры стоимостью от 50 млн руб., связанные со строительством и реконструкцией детских садов, школ, больниц объектов инфраструктуры. Так, в список попали 18 госзакупок, которые проводили в республике в январе—июне 2019 года. Среди них мы отобрали пятерых победителей аукционов на самые крупные суммы.

Первое место рейтинга по количеству полученных контрактов и по их общей сумме заняло ООО «Дельта-строй». В первом полугодии компания получила шесть контрактов на сумму от 50 млн руб. Среди них — строительство лечебного корпуса с поликлиникой республиканской клинической туберкулезной больницы в Ижевске, цена контракта — более 984,5 млн руб.; благоустройство Центральной площади столицы региона, а именно:ремонт спуска к монументу «Дружбы народов» на участке от Пушкинской улицы до улицы В. Сивкова — 109,09 млн руб.; строительно-монтажные работы в здании дошкольной образовательной организации в Воткинске в районе Тихой улицы — 74,8 млн руб.; строительно-монтажные работы в дошкольной образовательной организации Воткинска в районе Школьной улицы — 80,3 млн руб.; строительство детского сада в районе СХВ в Ижевске (99,2 млн руб.) и работы по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе (71,8 млн руб.).

Общая сумма этих шести контрактов компании составила более 1,4 млрд руб.— это почти 54% от общей суммы контрактов всех компаний, которые вошли в рейтинг.

Отметим, по данным «СПАРК-Интерфакс», в этом году ООО «Дельта-строй» получило еще пять контрактов, но на меньшие суммы. Это контракты на выполнение комплекса строительных работ на крытом катке с искусственным льдом в Воткинске — 29,4 млн руб.; на капитальные работы в здании дошкольной образовательной организации в с. Завьялово по Прудовой улице — 21 млн руб.; на выполнение строительно-монтажных работ в дошкольной образовательной организации Воткинска по Светлой улице — 26,3 млн руб.: на работы капитального характера в дошкольной образовательной организации с. Завьялово по улице Дружбы — 23,8 млн руб.; на строительно-монтажные работы в дошкольной образовательной организации в Воткинске по улице Кирова — 20,6 млн руб.

Общая сумма всех 11 заключенных компанией госконтрактов за шесть месяцев этого года превысила 1,5 млрд руб. Это больше, чем за весь прошлый год. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года общество заключило девять контрактов на общую сумму более 938,4 млн руб. При этом в 2017 году компания получила лишь один контракт на сумму более 101,8 млн руб. Он был связан с работами по туристско-рекреационным кластеру «Камский брег» в Сарапуле, а именно: с реконструкцией автодорог и пешеходных зон.

По данным «Коммерсантъ-Картотеки», ООО «Дельта-строй» зарегистрировано в Перми. Владелец компании — Михаил Юферов. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2017 году выручка от продажи составила более 595,6 млн руб., чистая прибыль — более 1,2 млн руб.

На втором месте рейтинга оказалось ООО «Аспэк-интерстрой». Компания получила всего один контракт, но на крупную сумму от управления капитального строительства правительства региона по выполнению реконструкции здания Нацбиблиотеки Удмуртии. Цена контракта составила более 383,9 млн руб.

ООО «Аспэк-интерстрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Оно входит в структуру УК «Аспэк» Виктора Хорошавцева. В 2017 году выручка «Аспэк-интерстрой» составила более 1,2 млн руб., чистая прибыль — 663 тыс. руб.

Третье место заняло ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии». По данным сайта госзакупок, за шесть месяцев этого года предприятие получило три контракта на сумму от 50 млн руб. Общая сумма этих контрактов превысила 224,3 млн руб. Так, ТПО ЖКХ стало победителем аукциона по строительству здания детских садов в с. Сигаево Сарапульского района,д. Хохряки Завьяловского района и в Камбарке, соответственно на 77,6 млн, 72,1 млн и 74,6 млн руб.

Четвертое место рейтинга заняло ООО «Радонеж». С начала этого года ижевская компания получила два крупных контракта на общую сумму более 147,2 млн руб. Это строительство детских садов в д. Каменное Завьяловского района и с. Малая Пурга, за 77,6 млн и 69,6 млн руб. соответственно. По данным «Коммерсантъ-Картотеки», владельцами организации являются Дмитрий Кассихин и Михаил Ржепецкий.

На пятом месте оказалось ижевское ООО «Ремист». Компания стала победителем аукциона на строительство детского сада в с. Мишкино Шарканского района. Цена контракта составила более 85,3 млн руб. Владелец организации — Сергей Ардашев.

Еще пять компаний получили в этом году по одному крупному контракту на 70-80 млн руб. на указанные виды работ. Это ООО «Техэнергострой», ООО «Радиус-М», ООО «Доммастер», ООО «Престиж» и ООО «Восток».

По словам главы регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрея Цаплина, в большинстве аукционов ООО «Дельта-строй» за этот год явилась единственным участником. Господин Цаплин отметил, что в таком случае не предполагается падение заявленной цены. «Это закупки, вызывающие вопросы. Но окончательную правовую оценку может дать только управление антимонопольной службы»,— подчеркнул Андрей Цаплин.

Оксана Мымрина