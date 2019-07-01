«Подрядчиков нормальных можно по пальцам пересчитать»

С освоением средств, вырученных от продажи имущества «Ижевских электрических сетей», возникли сложности. Три из восьми организованных аукционов на проведение ремонта кровли в детских садах Ижевска не состоялись, так как заявившийся на них подрядчик не соответствует квалификационным требованиям. По остальным лотам победителями стали единственные участники торгов. Депутаты гордумы опасаются, что к началу учебного года провести запланированные ремонты в детских садах и школах не получится. В администрации Ижевска говорят, что «отрасль в упадке», эксперты отмечают, что подрядчикам неинтересны муниципальные заказы.

Из восьми проведенных в июне аукционов по поиску подрядчиков для ремонта кровли в детских садах и школах Ижевска три не состоялись. Об этом на сессии городской думы сообщил начальник управления строительства Сергей Владимиров. «По пяти лотам есть победители, заключаются контракты. Подрядчики выходят на 33 объекта. По трем лотам торги не состоялись, они перенесутся на более поздний период. До конца июля мы проторгуем и заключим контракты. Кроме того сейчас готовится аукционная документация еще на 18 объектов, они тоже будут до конца июля отторгованы»,— рассказал господин Владимиров.

Он пояснил, что по трем лотам торги не состоялись из-за того, что заявившийся на них участник не соответствует квалификационным требованиям. Согласно сайту госзакупок, речь идет о зарегистрированном в Перми ООО«Спарта». Начальная стоимость этих трех лотов составляла 159 млн руб.

На состоявшихся аукционах торга не получилось. На каждый лот поступило по одной заявке, соответствовавшей объявленной начальной цене. Победителями стали ижевские подрядчики «Радонеж», «Строй-инвест», «Регионстрой 18», а также «Лидер» в двух аукционах. Сумма контрактов - 246 млн руб. Отсутствие активности со стороны подрядчиков для исполнения муниципальных заказов Сергей Владимиров объяснил общей сложной ситуацией в строительной сфере республики.

«Честно говоря, отрасль в упадке находится, подрядчиков нормальных можно по пальцам пересчитать. Я думаю, что люди рассчитывают свои силы, а там контракты на суммы порядка 50-60 млн руб. каждый. Понимают, что не справятся с этими задачами»,— сказал представитель городской администрации.

Руководитель фракции «Патриоты России» в городской думе Вадим Глухов отмечает, что на ремонт соцобъектов направляется часть средств, вырученных от продажи имущества «Ижевских электросетей». Всего по первой части сделки город получил 2,16 млрд руб. Однако есть опасения, что запланированные работы не успеют провести к началу учебного года из-за поздно проводимых торгов.

«Деньги есть, работа есть, подряды есть. И вдруг оказалось, что строителей нет. Подрядные работы отторговывались через республиканский цент закупок, который был создан новой республиканской властью. Они подмяли под себя все торги по муниципальным и госзаказам, но нормальную работу организовать не смогли. Это фактически провал экономического блока команды главы Удмуртии»,— считает депутат.

Депутат гордумы от «Единой России», директор ООО «Русская компания» Михаил Молоков отмечает, что некоторые подрядчики не участвуют в конкурсах по муниципальным закупкам из-за того, что в дальнейшем возникают проблемы со своевременным расчетом со стороны бюджета. «Должно быть поэтапное финансирование. Выполнил определенный объем работ — получил деньги, чтобы у людей была уверенность, что их не кинут. Очень многие подрядчики попадали в ситуацию, когда они работу выполнили, но месяцами затем "выцарапывают" деньги с муниципалитета. Они летом предпочитают заниматься коммерческими заказами и получать деньги сразу. Конкурсы по муниципальным заказам нужно проводить заранее, весной, а не летом, когда они просто могут не успеть к 1 сентября»,— отмечает господин Молоков.

Предприниматель Юрий Бычков, в прошлом участвовавший в муниципальных закупках по проведению строительных и ремонтных работ, считает, что нынешнему руководству Ижевска надо заново выстраивать отношения с подрядчиками и поднимать статус города как заказчика. «При прошлых руководителях сложилась ситуация, когда подряды отдавались аффилированным компаниям. Сторонние организации сталкивались с задержками при передаче документации, поздними сроками оплаты, таким образом боролись с конкурентами. Если срываешь срок сдачи по вине того же "Горстроя", на тебя же подают в суд. В результате подрядчики либо ушли с рынка, либо ушли в другие регионы, либо больше не участвуют в муниципальных закупках»,— говорит господин Бычков.

По его мнению, в настоящее время городским властям нужно создавать условия для развития строительной отрасли и возвращать репутацию надежного партнера, чтобы не возникали ситуации, когда есть потребности муниципалитета, но выполнить работы некому.

Михаил Красильников