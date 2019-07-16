Горизбирком Уфы обязали предоставить данные о забракованных подписях в поддержку Лилии Чанышевой

Советский районный суд Уфы сегодня обязал городской избирком предоставить подписные листы в поддержку выдвижения на выборы в горсовет Лилии Чанышевой, которые забраковали эксперты МВД. Лилия Чанышева — руководитель городского штаба оппозиционера Алексея Навального, известная участием в протестных акциях — выдвигалась на выборы по восьмому избирательному округу. Рабочая группа избиркома признала в собранных кандидатом 246 подписях около 11% брака при допустимых 10%. В регистрации Лилии Чанышевой было отказано. Отказ она обжалует в районном суде.

Суд удовлетворил ходатайство об ознакомлении с подписными листами кандидата в особом порядке, сообщила Лилия Чанышева. «Как будет проходить этот процесс, мы пока точно не знаем: завтра обратимся за разъяснениями в суд. Возможно, комиссия предоставит подписные листы в суд, и мы изучим их там. Пока нам были предоставлены только справки от экспертов, забраковавших подписи. Но по ним сложно сделать какие-то выводы: там указаны только номера листов, где нашли нарушения, и общий вид нарушений, например, неправильное указание адреса. Сопоставив подписные листы со справкой экспертов, мы сможем разобраться в причинах выбраковки подписей. Если, например, нарушением сочли написание улицы как "ул.", мы бы смогли вызвать в суд избирателей, предоставивших эту подпись, чтобы они подтвердили участие в сборе подписей, или подтвердить свою правоту другим способом»,— сообщила Лилия Чанышева.

Она добавила, что городская комиссия не поддержала ходатайство о предоставлении подписных листов кандидату. «Сослались на защиту персональных данных»,— отметила собеседница.

Судебный процесс по иску Лилии Чанышевой продолжится в пятницу.

Наталья Павлова