Знакомый почерк для отказа

Горизбирком Уфы вчера нашел основания для отказа в регистрации на выборы депутатов горсовета по восьмому избирательному округу координатору местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Почерковеды из МВД и эксперты Федеральной миграционной службы установили, что в подписных листах, которые госпожа Чанышева сдала в свою поддержку, около 11% подписей оформлены с нарушениями. Кандидат намерена оспорить заключение экспертов. Окончательное решение о ее регистрации комиссия планирует принять завтра.

Рабочая группа городской избирательной комиссии Уфы вчера на заседании нашла основания для отказа в регистрации кандидатом в депутаты горсовета Лилии Чанышевой, руководящей местным штабом оппозиционера Алексея Навального. Лилия Чанышева выдвигалась на дополнительных выборах по избирательному округу №8 как самовыдвиженец. В свою поддержку она собрала 246 подписей избирателей.

Комиссия вчера рассмотрела заключение, подготовленное почерковедами МВД и сотрудниками Федеральной миграционной службы, и признала, что только 219 подписей собраны правильно, а в 27 есть нарушения. Таким образом процент выбраковки составил 10,98% при допустимых 10%, сообщила о заключении комиссии Лилия Чанышева.

По ее словам, в 19 подписях, по мнению экспертов, графа о дате сбора была заполнена не подписантом, а сборщиком.

«Подписи у нас собирали, в том числе, волонтеры, но все это взрослые люди, которые получили четкие инструкции. Я своим сборщикам верю и не допускаю, что они могли совершить такую ошибку»,— отметила Лилия Чанышева. Она намерена получить от комиссии отчет экспертов и обжаловать его в суде.

Руководство горизбиркома для комментариев было недоступно. Заседание, где будет рассмотрен вопрос о регистрации кандидата или отказа в регистрации, назначено на субботу.

В округе, где выдвинулась Лилия Чанышева, баллотируются еще 12 кандидатов, в том числе еще два, кроме нее, кандидата по фамилии Чанышева. Одна из них, тоже Лилия Чанышева, но с другим отчеством, была выдвинута Российской партией пенсионеров за справедливость, другая — Эльвира Чанышева идет как самовыдвиженец. Координатор штаба Алексея Навального направила жалобы на выдвижение кандидатов-двойников в Центризбирком России и Башкирии. Башкирская комиссия перенаправила жалобу в горизбирком, рекомендовав рассмотреть ее до 12 июля.

Штаб Алексея Навального в Уфе известен проведением ряда протестных акций, довольно многочисленных. Сама Лилия Чанышева последние два года активно участвует в публичных слушаниях по бюджету Уфы и республики.

По состоянию на вчерашний день, по данным городской комиссии, регистрацию в восьмом округе получили два кандидата: студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов, выдвинутый ЛДПР, и бывший вице-мэр Уфы по строительству, генеральный директор «Генстройтреста» Артур Хромец («Единая Россия»).

Для сравнения: в другом округе, №14, где проходят довыборы в горсовет, такого ажиотажа кандидатов нет. Там выдвинулись шесть человек, из которых по состоянию на вчерашний день также были зарегистрированы двое: заместитель генерального директора по финансовым вопросам строительной компании «Потенциал» Эдуард Остапчук от «Единой России» и студент Башгосуниверситета Ильгиз Галимуллин от ЛДПР.

Довыборы в горсовет пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Политолог Александр Кынев полагает, что тот факт, что в округе Лилии Чанышевой выставили двойников, «говорит о том, что власти еще не определились, допускать ее до выборов или нет». «Решение, видимо, будет приниматься в процессе. Иначе какой смысл в кандидатах с такими же фамилиями, если власти точно решили, что ее не зарегистрируют»,— отмечает он. При этом, не исключает политолог, «возможно, будет как в свое время в Костроме, где список кандидатов от партии “Парнас” зарегистрировали за 10 дней до выборов, когда невозможно уже было успеть провести нормальную агитацию».

«У кандидата есть сутки, чтобы представить возражения на замечания комиссии,— отмечает юрист “Правозащиты Открытки” Юрий Сидоров.— Конечно, первое, что хочется предположить,— это что эксперт работал на определенный результат. В то же время я допускаю, что и сборщики подписей по неопытности могли вписать даты своей рукой. Несколько лет назад Конституционный суд России постановил, что кандидат имеет право на альтернативную экспертизу подписей, которую он может затребовать в суде. Если решение о регистрации будет отрицательным, у кандидата будет 10 дней, чтобы подать жалобу в суд. Но искать независимых почерковедов желательно уже сейчас».

По мнению политолога Сергея Маркелова, шансы на регистрацию у представителя штаба Алексея Навального минимальные. Тот факт, что в ее округе были выдвинуты двойники, эксперт связывает с желанием власти «перестраховаться». «Но если не хотят допустить кандидата, обязательно найдут в подписях лишнюю точку или неправильную дату. Весь вопрос в том, найдет ли кандидат независимых специалистов-почерковедов: все они или работают в структурах МВД, или от них зависят»,— отмечает собеседник.

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко