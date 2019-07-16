Роспотребнадзор рекомендовал не хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению хлеба. Ведомство советует хранить хлеб в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, но не в полиэтиленовых пакетах.

«Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия»,— говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

При покупке хлеба гражданам рекомендовано обращать на форму мучного изделия. Она должна быть без вмятин, трещин, боковых наплывов. Сам хлеб должен быть хорошо пропечен, без пустот, эластичным и равномерно пористым.

«Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб считается свежим на протяжении 36 часов с момента выпекания. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 г хранятся до 16 часов»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в апреле 2019 года подорожали на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%.

В мае 2019 года представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева объяснила, что подорожание хлеба в России связано с подорожанием пшеницы и муки в августе—сентябре 2018 года.