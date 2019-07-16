Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу на Украине. Ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет, напоминает «РИА Новости».

Документ подписал в мае президент Петр Порошенко. Сменивший его Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. А после избрания пообещал, что будет защищать украинский язык.

По словам господина Порошенко, закон направлен «на сохранение украинской государственности».

Господин Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война. Он заявил, что они могут говорить на том языке, на котором захотят.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Мовомученик».