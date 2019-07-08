Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война. Он заявил, что они могут говорить на том языке, на котором захотят. При этом господин Зеленский уточнил, что государственным языком в стране останется украинский.

«А в чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы»,— сказал он журналистам, отвечая на вопрос по поводу особого статуса по языкам в Луганской и Донецкой областях (цитата по «Украинским новостям»).

«Смотрите, просто велась такая информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить… Я президент и говорю с вами как хочу,— сказал он на русском.— Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке,— я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить»,— сказал господин Зеленский.

Напомним, Петр Порошенко 15 мая, в последние дни на посту президента Украины подписал закон, который закрепляет использование государственного языка во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии. По словам господина Порошенко, новый закон был направлен «на сохранение украинской государственности».

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Мовомученик».