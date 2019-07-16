Цены по ОСАГО пришли в движение

Либерализация «автогражданки», начатая январской тарифной реформой, снизила среднюю цену полиса в 80 из 85 российских регионов. Как следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам первого полугодия 2019 года средний размер премии ОСАГО в стране снизился на 5,6% (до 5382 руб.) по сравнению с первой половиной 2018 года. Отдельно в отношении легковых автомобилей физлиц этот показатель сократился на 4,13%.

Почти на 20% (на 740 руб.) снизилась средняя цена полиса в Магаданской области, на 15,33% (на 456 руб.) — в Еврейской автономной области, на 11,6% (на 627 руб.) — в Коми, на 10,7% (на 618 руб.) — в Пермском крае, на 10,2% (на 465 руб.) — в Саратовской области, на 10,1% (на 376 руб.) — в Чукотском автономном округе. В перечисленных регионах—лидерах снижения зарегистрировано около 4% всех автовладельцев. В 40 регионах, в которых живут 39% всех автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%. Москвичи сэкономили на ОСАГО в среднем 713 руб. (в столице зарегистрировано 13,9% всех автомобилистов РФ), в Санкт-Петербурге обязательный полис обошелся дешевле на 415 руб. (доля автовладельцев — 4,6%), в Московской области — на 382 руб. (5,25% владельцев авто).

Рост цен на ОСАГО зафиксирован лишь в пяти регионах, в которых проживает 2,3% автовладельцев, в абсолютном значении цены повысились от 38 руб. до 158 руб. за годовой полис. Максимальное увеличение на 5,9% (158 руб.) зафиксировано в Туве. На 2,1% (118 руб.) выросла средняя премия в Адыгее. На 2% (99 руб.) — в Карачаево-Черкесской республике. На 1,9% (88 руб.) — в Северной Осетии. Наконец, на 0,7% (38 руб.) ОСАГО подорожало в Новосибирской области.

Как поясняет президент РСА Игорь Юргенс, рост цен пришелся на самые убыточные для страховщиков регионы — из так называемой красной зоны, «где до сих пор сильно влияние недобросовестных посредников». Так в союзе называют автоюристов, которые судятся со страховыми компаниями по ОСАГО. Напомним, либерализация «автогражданки» продолжится со следующим этапом реформы, старт которого запланирован с января 2020 года (см. “Ъ” от 5 июля). Вчетверо (до 2 млн руб.) могут быть увеличены выплаты по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, из расчета цены полиса предлагается исключить территориальный коэффициент, а потом и коэффициент мощности автомобиля.

Татьяна Гришина