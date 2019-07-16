Евкуров будет курировать в Минобороны боевую подготовку и службу безопасности авиации

Назначенный на пост замминистра обороны России бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил, говорится на сайте ведомства.
Досрочно покинув пост главы Ингушетии, господин Евкуров был назначен указом президента заместителем министра обороны России 8 июля 2019 года. Также ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Временно исполняющим обязанности руководителя республики Ингушетия был назачен Махмуд-Али Калиматов. Опрошенные “Ъ” эксперты связали отставку господина Евкурова с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней.
Подробнее о возможных причинах отставки господина Евкурова читайте в материале “Ъ” «У главы Ингушетии разладилось с обществом».
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