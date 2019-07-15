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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Избирком Петербурга зарегистрирует кандидатов в муниципальные депутаты, получивших отказ в ИКМО

Петербургский избирком зарегистрирует кандидатов в муниципальные депутаты, которые получили незаконные отказы в регистрации в избирательных комиссиях муниципальных округов (ИКМО) или обяжет ИКМО их зарегистрировать.

По данным ТАСС, все жалобы кандидатов будут рассмотрены. 14 отказов в регистрации кандидатов от нескольких ИКМО уже отменены.

Ранее стало известно, что Горизбирком направил в СКР материалы по нарушениям, допущенным при регистрации кандидатов в муниципалы в МО «Академическое», «Сергиевское», «Сампсониевское», «Ржевка» и «Георгиевский». Кроме того, петербургский избирком обратился в прокуратуру города.

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