Горизбирком направил в СКР материалы по нарушениям на выборах в муниципалитетах Петербурга

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия направила в Следственный комитет РФ материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Речь идет о МО «Академическое», «Сергиевское», «Сампсониевское», «Ржевка» и «Георгиевский», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГИК.

При этом уточняется, что для привлечения к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов составлено еще пять протоколов, а в ближайшее время будут составлены еще два.

Напомним, ранее Горизбирком уже обращался по данному факту в СКР и прокуратуру. В числе попавших под подозрение ИКМО также присутствовали муниципальные комиссии из приведенного выше списка.