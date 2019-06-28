Горизбирком расширяет список нарушителей

Петербургский избирком направил ряд обращений в прокуратуру и СК на муниципальные округа, которые подозревают в препятствовании осуществлению избирательных прав. Эксперты считают это прецедентом, так как в 2014 году разбирательства проводились уже по итогам выборов.

Сегодня избирательная комиссия Санкт-Петербурга провела заседание, на котором в очередной раз разбирала жалобы на ИКМО, поступившие от кандидатов в муниципальные депутаты. Кроме того, обсуждались и нарушения, зафиксированные самими представителями горизбиркома (ГИК).

Как ранее сообщал “Ъ”, ведомство уже направило ряд обращений в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру и Следственный комитет, с просьбой проверить несколько муниципальных округов и в случае обнаружения нарушений завести уголовные дела по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил отличие нынешнего положения дел от предыдущих муниципальных выборов. «В 2014 году тоже были заявления о нарушениях, но проверки были по итогам избирательной кампании. Такого, чтобы на самом ее старте Следственный комитет и прокуратура занимались потенциальными нарушениями на выборах, не было. Это, можно сказать, новое веяние. В прошлый раз уголовных результатов не было, но ряд руководителей избирательных комиссий был перемещен со своих постов. Кто-то ушел в отставку, кому-то предложили другую работу, но в рамках действующих структур. Наказаний в виде уголовных сроков или крупных штрафов ни у кого не было»,— рассказал эксперт.

На сегодняшнем заседании члены избирательной комиссии рассмотрели ряд обращений и перенесли сроки приема документов, которые ранее были назначены с нарушениями. В частности, в МО «Ржевка» начало приема документов решили считать действительным с 21 июня, а в «Екатерингофском» — с 25 июня. Также продлили сроки приема в «Сергиевском», «Сампсониевском» и «Академическом».

Правоохранительные органы по просьбе ГИК уже начали проверки. Известно, что работа ведется в отношении всех вышеперечисленных муниципальных образований, а также в отношении МО «Красненькая речка».

«Угроза не только в том, что уголовные дела могут быть возбуждены прямо сейчас, но и в том, что выборы могут быть отменены, если обнаружатся серьезные нарушения. Пока уголовных дел нет, и вообще, это вопрос, с которым внимательно придется разбираться юристам. Нужно понять, действительно ли это преступления или грязная, нечестная кампания. Если нарушения подтвердятся, то, конечно же, все будут надеяться, что неотвратимость наказания произойдет. Если будет выявлено, что закон позволяет такие действия осуществить, тогда это будет повод для того, чтобы рассмотреть потенциальные изменения в законодательстве. Только после того как эти вопросы будут решены, уже нужно смотреть, какие вынесут приговоры: будут это штрафы и предупреждения или реальные уголовные сроки»,— заключил Дмитрий Солонников.

Некоторые нарушения членам ГИК кажутся очевидными. Например, разбирая жалобу кандидата Александра Шуршева, члены комиссии упомянули, что в ТИК № 1 объяснили непредоставление данных в городской избирком тем, что документы «затерялись».

Олег Дилимбетов