Китай применил оружие США

Китай пообещал ввести санкции против американских компаний, которые будут поставлять оружие на Тайвань, сообщил 15 июля пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан. Мера была анонсирована после того, как Госдепартамент США одобрил продажу на остров крупнейшей за последние годы партии вооружений общей стоимостью $2,2 млрд. Военной составляющей бизнеса этих компаний санкции не повредят: продажа оружия в Китай запрещена с 1989 года. А вот гражданская может пострадать: многие потенциальные фигуранты санкционного списка давно сотрудничают с КНР, продавая туда лифты и аэрокосмическое оборудование.

«Китайские компании и правительство не будут сотрудничать или заключать контракты с фирмами, которые поставят оружие на Тайвань,— заявил Гэн Шуан.— Я не могу пока открывать деталей, но поверьте мне: китайский народ всегда исполняет то, о чем говорит». Таким образом он прокомментировал вопрос, как КНР собирается реагировать на разрешение Госдепартамента США продать на Тайвань оружие по контракту объемом $2,2 млрд. Продать, напомним, планируется 108 танков M1A2T Abrams производства компании General Dynamics, 250 переносных зенитных ракетных Stinger производства Raytheon,1240 противотанковых комплексов TOW (Raytheon) и 409 противотанковых ракет Javelin (Raytheon, Lockheed Martin).

В прошлую пятницу министр иностранных дел КНР Ван И призвал США «не играть с огнем» и немедленно отказаться от продажи оружия на остров.

Это произошло после того, как 9 июля Госдепартамент США одобрил посланный ранее Тайбэем запрос, который призван помочь «модернизировать оборонный потенциал Тайваня». Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США подтвердило, что продажа указанного вооружения «не изменит баланс сил в регионе», но «послужит укреплению национальной безопасности США через укрепление оборонного потенциала Тайваня». До 10 августа у Конгресса США еще есть возможность отменить сделку, но, судя по заявлениям законодателей, делать они этого не будут.

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Напомним, что Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и выступает резко против политических, дипломатических или военных контактов с властями острова в обход Пекина. США же, согласно Акту об отношениях с Тайванем 1979 года, не признают остров отдельным государством, но обязуются поставлять на него военную технику, необходимую для самообороны. Каждая такая продажа вызывает резкое неприятие и демарши со стороны КНР, поэтому обычно продажи уменьшаются в период потепления американо-китайских отношений и увеличиваются в период их похолодания.

Нынешний контракт объемом $2,2 млрд станет крупнейшим с 2011 года (тогда была заключена сделка на $5,85 млрд).

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа Пекин и Вашингтон оказались вовлечены сразу в несколько конфликтов, включая «торговую» и «технологическую» войны. Стороны уже ввели друг против друга множество различных санкций, но в военной сфере инициатива пока исходила только от США: они в сентябре 2018 года ввели санкции против департамента разработки вооружений Минобороны КНР и его руководителя Ли Шаньфу за закупку в РФ комплексов С-400.

Китайские санкции, если они все же будут введены, никак не повлияют на военную составляющую бизнесов американских компаний: продажа оружия в КНР запрещена еще санкциями 1989 года, введенными Вашингтоном после подавления Пекином демонстраций на площади Тяньаньмэнь. А вот на гражданские поставки повлиять вполне могут. Как отмечает The New York Times, General Dynamics производит популярные среди крупных китайских бизнесменов самолеты Gulfstream, а Raytheon собирается в ближайшее время приобрести часть бизнеса корпорации United Technologies, в том числе производителя популярных в Китае лифтов Otis и компанию Collins Aerospace, плотно сотрудничающую с аэрокосмическими предприятиями КНР.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев напомнил, что Китаю применять экономические санкции не впервой, но обычно он предпочитает делать это неформально. «Яркие примеры в этой области — санкции против Франции в 1992 году за решение продать Тайваню 60 истребителей Mirage 2000–5,— сообщил “Ъ” эксперт.— Тогда Франция потеряла консульство в Гуанчжоу, а ее фирмы столкнулись с большими трудностями при работе в Китае. В результате решение о продаже истребителей было отменено». Другой характерный пример, добавил эксперт,— негласные санкции против южнокорейских компаний за согласие разместить у себя в 2017 году американский комплекс ПРО THAAD. Тогда под удар попал южнокорейский конгломерат Lotte и туристическая индустрия страны.

Михаил Коростиков