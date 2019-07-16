Лекарствам прописали мировую

Разбирательства между российскими и иностранными производителями лекарств по поводу интеллектуальной собственности все чаще заканчиваются мировыми соглашениями. На прошлой неделе смогли договориться аргентинская Tuteur и «Фармасинтез» Викрама Пунии, полтора года спорившие о праве российской компании выпускать противоопухолевый препарат капецитабин. Для местных игроков это может быть способом получить отступные от иностранных компаний для инвестиций в разработку других лекарств, считают юристы.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 июля прекратил производство по заявлению аргентинской фармкомпании Tuteur S.A.C.I.F.I.A к российскому производителю дженериков «Фармасинтез» Викрама Пунии. Информация есть в картотеке дел. В декабре 2017 года Tuteur потребовала запретить «Фармасинтезу» производство и продажу противоопухолевого препарата капецитабин, так как это нарушает ее исключительные права. Компания также требовала компенсацию в 855,7 млн руб. В результате дело было прекращено в рамках мирового соглашения, детали которого неизвестны.

Изначально патент на капецитабин принадлежал швейцарской Roche. После его истечения в 2010 году аналог этого лекарства зарегистрировала Tuteur, запатентовав способ производства. По данным госреестра лекарственных средств, «Фармасинтез» зарегистрировал препарат в 2015 году. В «Фармасинтезе» на запрос “Ъ” не ответили, связаться с Tuteur не удалось.

Мировое соглашение между компанией Викрама Пунии и Tuteur стало уже не первым подобным исходом аналогичных разбирательств за последние месяцы. В марте 2019 года так же завершился спор между англо-шведской AstraZeneca и компанией «Натива», зарегистрировавшей аналог противоопухолевого лекарства гефитиниб во время действия патента на оригинал. В 2018 году мировое соглашение заключал «Фармасинтез», бывший ответчиком по иску американской MSD, которая пыталась доказать использование своего патента на сахаропонижающий препарат ситаглиптин. Подробности этих соглашений не раскрывались.

Кроме того, в 2018 году сумели договориться структура «Р-фарм» Алексея Репика «Технология лекарств» и подразделение Johnson&Johnson — Janssen. Годом ранее «Технология лекарств» зарегистрировала свой аналог препарата против ВИЧ дарунавир, хотя патент на оригинальное лекарство истекает только в 2023 году. В рамках спора компания пыталась оспорить выдачу Janssen патента. Мировое соглашение предусматривало, что «Технология лекарств» отзывает возражение в Роспатент, а Janssen отказывается от своих требований.

По словам юриста Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Александра Муравина, мировое соглашение может быть выгодней одной из сторон, если она понимает, что спор является неперспективным и высоки риски проигрыша. Он не исключает, что «Фармасинтез» мог получить от Tuteur отступные, позволяющие инвестировать в разработку другого препарата.

В апреле 2019 года омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов попытался обратить внимание вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина на спор между «Фармасинтезом» и Tuteur. В своем письме омбудсмен указывал, что аналог «Фармасинтеза» был разработан и прошел клинические испытания до того, как зарубежный производитель подал патентную заявку на свой препарат. Господин Семенов отмечал также, что российская компания пыталась добиться отмены исключительного права Tuteur в Роспатенте, но ведомство отказало.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк не исключает, что мировое соглашение не обошлось без политического влияния. Однако проблемы в целом это не решит: пока в российском законодательстве нет четкого определения, что подлежит дополнительному патентованию, а что нет, споры между компаниями будут неизбежны, отмечает господин Шуляк.

Мария Котова