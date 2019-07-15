«Ингосстрах» выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших в крушении автобуса в Башкирии

Страховая компания «Ингосстрах» завила о готовности выплатить по 2,025 млн руб. родственникам шести туристов из Татарстана, погибших в ДТП с автобусом в Башкирии.

Как сообщили в «Ингосстрахе», страхования компания 28 февраля заключила с владельцем автобуса договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Договор действует по 27 февраля 2020 года.

«Компания готова в полном объеме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством»,– отметили в «Ингосстрахе». Раненым в аварии страховщик выплатит до 2 млн руб. – в зависимости из тяжести травм. Возмещение за поврежденное во время аварии имущество будет достигать 23 тыс. руб.

Напомним, вечером 14 июля автобус трассе Уфа – Белорецк в Архангельском районе Башкирии съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли шесть пассажиров автобуса, 15 человек госпитализированы. Владельцем автобуса является транспортная компания «Альтекс». В отношение ее руководства возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"