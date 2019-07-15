В Башкортостане задержали попавшего в смертельное ДТП водителя автобуса с туристами из Татарстана

Управление СКР по Башкортостану задержало водителя, управлявшего автобусом, который в воскресенье вечером на территории Архангельского района республики попал в ДТП, в котором погибли шесть туристов из Татарстана. Ему вменяют преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Задержанным оказался 32-летний уроженец Сармановского района Татарстана.

Следствие установило, что он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся в кювет и перевернулся. Ведомство также назначило экспертизу в отношении транспортного средства на предмет его исправности и наличия нарушений при его эксплуатации.

В транспортной компании «Альтекс», которой принадлежит автобус, сейчас проходит выемка документов и допрашиваются сотрудники. Следствие также намерено дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при эксплуатации транспортного средства, — в рамках расследования возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

“Ъ-Казань”