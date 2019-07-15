Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербурге будет неформальной

В среду, 17 июля, в Петербурге пройдет неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. На следующий день, 18 июля, запланировано их участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того лидеры двух государств проведут двусторонние переговоры, сообщили в пресс-службе президента Республики Беларусь.

Уточняется, что в центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Беларусью. Также стороны обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Напомним, что в последний раз в неформальной обстановке Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 30 июня в Минске.

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