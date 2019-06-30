Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу. Она прошла в резиденции белорусского лидера.

Позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что лидеры трех стран по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр.

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр.

На церемонию закрытия Игр российского лидера пригласил президент Белоруссии. Последний раз они встречались две недели назад на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.