Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 6% за полгода

На вторичном рынке недвижимости Москвы зафиксирована положительная динамика, следует из данных столичного управления Росреестра. За шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 72 тыс. сделок, что на 6% больше чем за аналогичный период прошлого года. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, небольшое снижение переходов прав по договорам купли-продажи жилья произошло в мае.

«Несмотря на сезонное снижение количества сделок в мае, рынок вторичного жилья показывает положительную динамику в первом полугодии. В месячном выражении наивысший рост был зафиксирован в апреле с показателем 14,8 тыс. переходов прав. Май-июнь держатся на уровне 11 тыс. Ажиотаж, вызванный снижением ипотеки и изменениями в законодательстве о долевом строительстве, сошел на нет. В конце 2018—начале 2019 года жители столицы реализовали отложенный спрос на квартиры и, при относительно низкой ставке по кредитам, вложили свои сбережения в недвижимость»,— сообщил господин Майданов. В июле, по его словам, москвичи не так охотно покупают жилье, на фоне удорожания квартир и действующих ставок по кредитам.

Напомним, в мае 2019 года активности покупателей на рынке вторичной недвижимости снизилась на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. Эти выводы аналитики «Инком-недвижимости» делают из числа авансов, которые были внесены за объекты на вторичном рынке. Покупательский ажиотаж прошлого года себя исчерпал, считают эксперты.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Покупатели съехали».