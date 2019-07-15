Работы по консервации Новочеркасских казарм должны быть выполнены в течение года

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Тандем-Истейт» по поводу решения Гагаринского районного суда города Москвы о необходимости выполнить консервационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Казармы Новочеркасского полка, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, д. 3, лит. Б4-Б8, Б12, В, Д, Ф. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

В марте 2016 года КГИОП установил, что в помещениях исторических казарм без разрешения комитета и в отсутствие согласованной проектной документации были выполнены работы по демонтажу части конструкций. В отношении собственника объекта — ООО «Тандем-Истейт» — был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в размере 120 тыс. рублей. Компании было предписано провести работы по сохранению объекта, которые выполнены не были. В июле 2018 года было возбуждено еще одно дело и наложен новый штраф в размере 100 тыс. руб. Тогда же КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственника в течение 12 месяцев законсервировать исторический объект. Суд исковые требования удовлетворил, однако ООО «Тандем-Истейт» обжаловало это решение.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге обязал управляющую компанию восстановить архитектуру дома-памятника на Петроградской стороне.