Суд обязал управляющую компанию восстановить архитектуру дома-памятника на Петроградской стороне

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по исковому заявлению комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к ООО «ЖКС №2 Петроградского района». Управляющей компании предписано восстановить архитектуру исторического многоквартирного жилого дома по адресу Малый пр. П.С., дом 1/3, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В ноябре 2018 года КГИОП установил, что на лицевом фасаде здания проводится монтаж декоративных элементов исторического архитектурного решения фасада здания, а именно лепного декора в виде венков. При этом проектная документация на рассмотрение в комитет не поступала.

В итоге суд обязал ООО «ЖКС №2 Петроградского района» в течение шести месяцев восстановить утраченные элементы и вернуть фасаду здания исторический облик.