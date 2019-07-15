Партия «Яблоко» оспорит в ЦИК отказ зарегистрировать кандидатов муниципальные депутаты

«Яблоко» планирует добиться регистрации кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге через Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По словам руководителя избирательного штаба партии на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге Максима Каца, «Яблоко» выбрало для подачи Центризбирком, представители партии получили 244 отказа в регистрации. «Посмотрим, какие Центризбирком примет решения»,— добавил господин Кац.

В пресс-службе добавили, что от «Яблока» были выдвинуты 547 кандидатов в депутаты муниципальных советов города.

Ранее стало известно, что ряд кандидатов от партии «Яблоко» не смогли зарегистрироваться кандидатами в муниципальные депутаты в округе «Лиговка-Ямская», «Смольнинское» и «Сампсониевское» и «Сосновское».