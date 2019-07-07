«Яблочникам» отказали в регистрации в трех ИКМО из-за отсутствия слова «многомандатный» в документах

Ряд кандидатов от партии «Яблоко» не смогли зарегистрироваться кандидатами в муниципальные депутаты. Округа «Лиговка-Ямская», «Смольнинское» и «Сампсониевское» вернули документы из-за отсутствия слова «многомандатный» в названии избирательного округа.

Кандидатам от партии «Яблоко», а также нескольким самовыдвиженцам стали приходить отказы в регистрации в качестве кандидатов в муниципальные депутаты. Несущественная ошибка стала поводом не пустить на выборы всех «яблочников», например, в МО «Лиговка-Ямская».

В 2014 году этот округ назывался «муниципальный округ «Лиговка-Ямская» по избирательному округу №242». Сейчас его переименовали, а вернее добавили слово «многомандатный». Оно характеризует избирательный округ.

Документы с партийной конференции пришли в ИКМО без этого слова, в связи с чем все четыре кандидата получили отказы в регистрации и не смогут стать депутатами. Известно, что с той же проблемой столкнулись граждане, выдвигавшие свои кандидатуры в советы МО «Смольнинское» и «Сампсониевское».

Олег Дилимбетов