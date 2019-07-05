ИКМО «Сосновское» отказало в регистрации кандидатам от «Яблока»

ИКМО «Сосновское» отказало в регистрации всем кандидатам в муниципальные депутаты от партии «Яблоко». Об этом написал в Facebook депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По его словам, причиной отказа стали нечитаемые файлы на флешках и отсутствие сведений об отсутствии судимости.

О проблемах с регистрацией кандидатов в ИКМО «Введенский» сообщил в Twitter. руководитель муниципальной кампании «Яблока» в Петербурге Максим Кац.

По его словам, одному из кандидатов документ был возвращен отправлением по почте, затем из-за отсутствия этого документа было отказано в регистрации.

Напомним, что ранее председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Петербурге Марина Шишкина обратилась в Центризбирком, Горизбирком и Следственный комитет РФ из-за отказа в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ в нескольких ИКМО.