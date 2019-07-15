Второй погибший в Подмосковье летчик также обучал Путина перед полетом со стерхами

Вторым летчиком, погибшим при жесткой посадке вертолета в окрестностях подмосковного Солнечногорска, был Олег Чернигин. Он ранее помогал также погибшему в катастрофе президенту Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорю Никитину обучать президента Владимира Путина управлению дельталетом перед полетом с журавлями стерхами в 2012 году. О том, что личность второго погибшего установлена, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Вертолет Robinson R-22M с бортовым номером RA-1789G потерпел крушение в Солнечногорском районе Подмосковья возле деревни Барское-Мелечкино накануне. В воздушном судне находились два человека, управлял вертолетом господин Никитин.

Подробнее о катастрофе — в материале “Ъ” «Наставник президента не справился с вертолетом».