Наставник президента не справился с вертолетом

Вчера в Подмосковье разбился вертолет Robinson, которым управлял Игорь Никитин, глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России. Пилот стал известен после того, как у него прошел курс обучения управлению дельталетом президент Владимир Путин. После этого глава государства совершил свой известный полет с журавлями стерхами.

Вчера вечером вертолет Robinson R-22M с бортовым номером RA-1789G потерпел крушение в Солнечногорском районе Подмосковья возле деревни Барское-Мелечкино. По словам очевидцев, воздушное судно явно намеревалось совершить посадку (видимо, из-за поломки), однако ударилось о землю и фактически развалилось. Как стало известно позже, вертолет взлетел с аэродрома, где находится планерный клуб, в деревне Шевлино, расположенной на берегу Истринского водохранилища, в 55 км от Москвы.

В воздушном судне находились два человека, причем управлял вертолетом глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Факт его гибели в федерации подтвердили. О личности пассажира вчера данных не было.

Игорь Никитин получил широкую известность после того, как у него на Валдае прошел месячный курс обучения управлению дельталетом президент России Владимир Путин. После этого в сентябре 2012 года глава государства именно на этом сверхлегком летательном аппарате совершил свой полет с журавлями стерхами. «Нужно было за месяц-полтора научить Владимира Владимировича Путина летать на дельталете. Высказав свои соображения по проведению обучения, я не посчитал уместным спрашивать, для чего это нужно,— вспоминал позже пилот.— Отправляясь на первую встречу, я взял с собой две фотографии, на одной из которых был изображен дельталет специального назначения с пулеметами, разработанный для специальных операций, а на другой — дельталет, летящий с журавлями. Этими фотографиями можно было наглядно представить уникальный диапазон возможного применения дельталетов от экологических программ до военного дела. Владимир Владимирович принял фотографии».

В том же году господин Никитин баллотировался на пост ректора Московского государственного технического университета гражданской авиации, в котором он читал лекции по авиационным дисциплинам и работал в студенческом конструкторском бюро.

Александр Сергеев