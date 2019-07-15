На модернизацию парка техники в Пулково направлено более 920 млн рублей

В 2018 году компания «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом Пулково) инвестировала 926,8 млн рублей в модернизацию парка техники и оборудования.

Как сообщили в компании, на эти средства было приобретено более 50 единиц специальной техники— для очистки покрытий аэродрома, перронов, сбора противообледенительной жидкости, погрузчики, машины для нанесения разметки и другие.

В ВВСС добавили, что парк техники авиагавани пополнили в том числе 10 самоходных пассажирских трапов и четыре автобуса для доставки пассажиров.

Добавим, что за пять месяцев 2019 года аэропорт Пулково обслужил 6,7 млн пассажиров, Рост пассажиропотока составил 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.