Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12,3% с начала года

По итогам пяти месяцев 2019 года аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае петербургской воздушной гаванью воспользовались 6,7 млн пассажиров, сообщили в компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиропоток на внутренних рейсах за этот период времени вырос на 14,2%, объем перевозок на международных увеличился на 9%. В январе-мае 2019 года аэропорт Пулково обслужил 64 032 взлетно-посадочные операции — на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за время проведения в Петербурге ПМЭФ-2019 Пулково обслужил более 3 тыс. рейсов.