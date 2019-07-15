Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. На соревнованиях в южнокорейском Кванджу они выступили с программой «Танго» и набрали 92,0749 балла.

Второе место у итальянского дуэта Манилы Фламини и Джорджио Минисини (90,8511), тройку замыкают японцы Юми Адачи и Атсуси Абе (88,5113).

18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся 12 июля. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград. Соревнования завершатся 28 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».