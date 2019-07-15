Фонд развития интернет-инициатив ожидает сокращения до 6 млн рабочих мест из-за роботизации

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов считает, что в ближайшие 10 лет в России из-за активного развития роботизации могут быть сокращены до 6 млн рабочих мест. Он отметил, что частично или полностью могут исчезнуть «профессии, где низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность: такие "сегменты" рабочих процессов есть у юристов, бухгалтеров, у кадрового персонала».

«Останутся люди, которые занимаются организацией, планированием, управлением роботами, но само техническое делопроизводство исчезнет. Порядка 90% работы можно забрать у человека»,— уверен господин Варламов. Он добавил, что помимо сокращения рабочих мест при активной модернизации отраслей могут радикально измениться требования работодателей и состав работы для 25 млн человек. «Если измерять в процентах, то в большей или меньшей степени изменения могут коснуться 60–70% рабочих мест»,— сказал директор ФРИИ в интервью «РИА Новости».

При этом, по мнению Кирилла Варламова, «безработные станут практически неработоспособными», так как не будут иметь достаточно компетенций и навыков. «Более того, помимо самого процесса цифровизации отраслей мы рискуем, как я уже частично говорил, увидеть и замещение иностранными сервисами, которые придут в Россию»,— уточнил он.

В прошлогоднем докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорилось, что к 2025 году машины будут выполнять большинство нынешних рабочих задач. При этом специалисты считали, что в ближайшие пять лет развитие робототехники и искусственного интеллекта (ИИ) позволит создать 58 млн новых рабочих мест.

Подробнее о докладе — в материале “Ъ” «Роботы придут с миром».

В каких сферах стали чаще использовать роботов читайте в публикации “Ъ FM”.