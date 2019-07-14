Роботы отодвигают хедхантеров в сторону

Крупные российские компании стали чаще использовать роботов-рекрутеров: спрос на такие технологии в прошлом году в 16 раз превышал предложение. По данным Фонда развития интернет-инициатив, крупные российские компании только в прошлом году готовы были вложить в покупку роботов-рекрутеров 16 млрд руб. Причины такого интереса понятны — экономия времени и денег: бот обзванивает людей быстрее человека и его услуги обходятся дешевле. Правда, пока искусственному интеллекту доверяют только первичный отбор соискателей. В чем преимущества и недостатки роботов-рекрутеров? Узнавала Юлия Жданова.

Боты в отделах кадров российских компаний появились около двух лет назад. Пока система далека от идеала — робот распознает только односложные ответы, задавать ему вопросы можно только по трудоустройству. Каждая компания должна написать свой сценарий для звонков и протестировать рекрутера с искусственным интеллектом.

В России как минимум семь крупных корпораций готовы предоставить электронных рекрутеров. Среди них — и отечественная Stafory, в которой разработали робота Веру. «Коммерсантъ FM» решил протестировать возможности этой программы и устроиться на работу на должность мерчендайзера. Под конец короткого диалога у Веры начались проблемы.

Робот Вера далек от идеала, но он распознает интонацию и может общаться на 60 языках, используя два мужских и три женских голоса, сообщили «Коммерсантъ FM» разработчики системы из компании Stafory.

Кроме того, такие рекрутеры могут делать более 10 тыс. звонков одновременно, что облегчает труд кадровиков и экономит миллионы рублей нанимателю, отмечает основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев: «Для того чтобы позвонить 30 тыс. кандидатам, должны работать не менее 100 человек в течение одного месяца, не меньше. Средняя зарплата HR-специалиста в регионах составляет 40 тыс. руб. Получается, затраты на обзвон 30 тыс. человек составят 4 млн руб., не считая проблем, связанных с человеческим фактором, и косвенных расходов. В то же время стоимость средней ежемесячной лицензии на робота-рекрутера составляет в районе $1 тыс.».

Между тем, механический голос в трубке ассоциируется у многих исключительно со спамом и рекламой, что признают и сами разработчики. Так что в обозримом будущем роботы по этой и многим другим причинам вряд ли смогут заменить человека-рекрутера, уверена хедхантер Алена Владимирская. Машина будет полезна лишь для первичного отбора персонала, полагает эксперт: «Заменят ли вообще роботы-рекрутеры человека? Нет, потому что, во-первых, они могут работать только на аккаунте, пригласить на встречу. И, второе, конечно, они могут работать только на массовом сегменте, совершенно не могут работать на самом дорогом — Executive Search, по поиску топов».

Некоторые рекрутинговые агентства сами прибегают к помощи роботов. Например, в компании Headhunter используют голосовой помощник Алиса — он не занимается подбором персонала, но может помочь соискателю найти нужную вакансию.

Впрочем, рекрутинговым агентствам не до шуток. Они пока не знают, как обеспечить защиту личных данных при работе с искусственным интеллектом. Ведь бот получает доступ к профилю юзера на сайте вакансий или в специальных соцсетях, а проконтролировать сохранность данных и оценить все риски утечек в компаниях пока не могут.

Услугами роботов-рекрутеров пользовались многие российские компании, в том числе Почта-банк», «М.Видео», Альфа-банк, «Пятерочка» и МТС. Активно используют эту технологию для найма персонала в Сбербанке — сейчас там тестируют новых речевых ботов.