Поднята первая опора на строящейся воздушно-кабельной линии электропередачи 110 кВ в г. Уфе

11 июля состоялся подъем первой анкерной опоры линии электропередачи 110 кВ, которая должна соединить строящуюся подстанцию 110/10 кВ «Кустаревская» с ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная».

Строительство кабельно-воздушной двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная»

Строительство ПС 110 кВ «Кустаревская» и кабельно-воздушной двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная» стартовало в 2015 году. Первый этап строительства ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершили в ноябре 2017 года. Тогда первыми подключенными потребителями по распределительным сетям 10 кВ стали застройщики микрорайона «Яркий», что дало новый импульс строительству многоквартирного жилья в столице Башкирии. Подаче напряжения предшествовал целый комплекс мероприятий со стороны специалистов ООО «БЭСК Инжиниринг», производственных отделений ООО «Башкирэнерго» - «Уфимские городские электрические сети» и ПО «Информационные технологии и связь». Были смонтированы новые ячейки в РП-308, проложены кабельные линии 10 кВ до ПС «Кустаревская» по труднопроходимой трассе. На подстанции было смонтировано новое оборудование, произведена наладка новых комплектов релейной защиты и автоматики, введена в работу телемеханика и связь.

Основными задачами второго этапа является строительство ПС «Кустаревская» для приема напряжения со стороны 110 кВ, установка новых силовых трансформаторов мощностью 40 МВА и подводка к подстанции кабельно-воздушной линии 110 кВ, являющейся отпайкой с ВЛ-110 кВ «Уфа-Южная – Набережная». Подъем первой анкерной опоры является важным событием в рамках второго этапа, который проводится ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг». Общая протяженность ВКЛ 110 кВ составит порядка 3 км, из них 2,1 км придется на воздушную линию электропередачи и 0,9 км – на кабельную. Для строительства воздушной части ВКЛ всего необходимо поставить 12 металлических опор (7 анкерных и 5 промежуточных). Новая ЛЭП должна пересечь автотрассу, которая ведет из центральной части г. Уфы в мкр. «Дема». Чтобы не создавать проблем для движения автотранспорта, энергетики планируют воспользоваться методом горизонтального бурения под полотном трассы.

И на воздушной, и на кабельной части ВКЛ 110 кВ также планируется разместить волоконно-оптическую линию связи из 32 волокон, по которой вся телеметрическая информация с ПС 110 кВ «Кустаревская» будет поступать в Центр управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго».