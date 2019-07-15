Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, свертывание ДРСМД ставит европейскую безопасность под угрозу.

Генсек отметил, что «Москва должна использовать свой последний шанс» для «спасения» договора. «В противном случае, она несет полную ответственность за последствия»,— заявил он.

Напомним, в феврале 2019 года США заявили, что временно прекращают участие в Договоре о РСМД. С этого момента начался 6-месячный переходный период, в течение которого можно было решить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в Договоре о РСМД. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».