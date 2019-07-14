Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В заявлении на сайте Европейского совета подчеркивается значимость соглашения и содержится призыв к российской стороне «немедленно предпринять серьезные и прозрачные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение положений договора».

«Мы глубоко озабочены развитием ситуации вокруг Договора о РСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям договора»,— говорится в документе.

История Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

В Евросоюзе отметили, что ближайшие дни «представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности». «Европейский союз подтверждает свою давнюю приверженность проверяемому и эффективному контролю над ядерным оружием и разоружению на основе договоров»,— утверждается в заявлении.

Напомним, в феврале 2019 года США заявили, что временно прекращают участие в Договоре о РСМД. С этого момента начался 6-месячный переходный период, в течение которого можно было решить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в Договоре о РСМД. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».