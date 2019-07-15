В ходе протестов в Гонконге арестованы более 40 человек

Одиннадцать полицейских ранены и не менее 40 человек арестованы в ходе акции протеста, прошедшей в Гонконге, сообщил местный телеканал RTHK. По его информации, против участников акции применялись перцовые баллончики.

Телеканал сообщил, что протестанты строили баррикады, а в соцсетях появилась информация о планах использовать бутылки с зажигательной смесью. Особо крупные столкновения произошли у торгового центра New Town Plaza. Несколько полицейских были избиты подручными предметами. Им удалось отбиться от протестующих дубинками.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона, который должен был разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Спустя месяц после начала акций Кэрри Лам объявила, что закон об экстрадиции «мертв», и призвала протестующих начать переговоры «без предварительных условий». Демонстранты призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически.

В воскресенье, 14 июля, тысячи людей вновь вышли на улицы Гонконга. Би-би-си сообщает о жестких столкновениях демонстрантов с полицией. Помимо отмены скандального закона об экстрадиции, участники акций требуют проведения демократических реформ в Гонконге и отставки Кэрри Лам.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Гонконге оживляют протесты».