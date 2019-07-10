В Гонконге оживляют протесты

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 9 июля объявила, что закон об экстрадиции «мертв», и призвала протестующих начать переговоры «без предварительных условий». Но демонстрантов это не устроило: они сочли ее слова уловкой и призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически, а также амнистировать всех, кто был задержан на предыдущих митингах. Оргкомитет протеста также назначил новые демонстрации, которые, по их словам, будут продолжаться до полного выполнения требований протестующих.

«Как только начались проявления массового недовольства и политического раскола, я немедленно заморозила законопроект,— заявила Кэрри Лам.— Но у части общественности сохраняются сомнения в искренности и долгосрочной устойчивости этого шага. Я хочу повторить еще раз: все попытки его как-то изменить закончились провалом, законопроект мертв». Она также призвала лидеров протестов перейти к переговорам с правительством специального административного района (САР) Китая «без предварительных условий» для стабилизации ситуации.

Судя по реакции руководителей акций протеста, обращение Кэрри Лам их не только не успокоило, но и еще больше разозлило.

Представители «Гражданского фронта прав человека» (ГФПЧ) — организации, координирующей протесты в Гонконге,— сообщили, что расценивают заявление главы САР как уловку. «Я что-то не встречала слова "мертв" ни в одном гонконгском законе или постановлении о деятельности парламента»,— заявила заместитель главы ГФПЧ Бонни Лян.

Павел Бажанов, партнер работающей в Китае и Гонконге юридической фирмы SBF Group, сообщил “Ъ”, что претензии протестующих имеют под собой юридическую основу. «В законе действительно нет слова "мертв", есть слово "отозвать", и сделать это может только парламент САР, собравшийся на заседание,— сообщил он.— Следующее заседание будет только в октябре, законопроект уже был внесен, так что технически он остается внесенным в парламент на рассмотрение». Господин Бажанов напомнил, что после штурма парламента демонстрантами 1 июля законодательный орган де-факто прекратил свою работу, но технически его сессия заканчивается 12 июля. «Так что ничего не мешает парламентариям собраться и официально прекратить работу над законопроектом»,— подытожил он.

Глава ключевой организации в составе ГФПЧ — правозащитной продемократической и автономистской группы Demosisto — Джошуа Вон заявил, что протестующих устроит «только полный и юридически корректно оформленный отзыв законопроекта из парламента». Также протестующие потребовали немедленной амнистии для всех задержанных в ходе массовых митингов и созыва специального независимого органа для расследований действий полиции. По мнению демонстрантов, 16 июня она излишне жестко обошлась с участниками протестов, открыв по ним огонь резиновыми пулями.

Напомним, что протестам в Гонконге 9 июля исполнился ровно месяц. Их причина — попытка властей САР принять поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят лояльной Пекину администрации города выдавать на материк тех, кто обвиняется там в совершении различных преступлений. Протестующие полагают, что истинная цель законопроекта — дать властям КНР способ борьбы с китайскими диссидентами, которые десятилетиями укрывались в Гонконге от преследующей их Компартии Китая. По нынешним законам в рамках системы «одна страна—две системы» Гонконг сохраняет полную автономию во всем, кроме внешней и оборонной политики, чем и пользуются многочисленные живущие там критики Пекина.

Организаторы протестов также заявили, что в ближайшее время проведут новые демонстрации, на которые надеются привлечь еще больше людей. Крупные митинги с участием сотен тысяч горожан проходили в городе 9, 12 и 16 июня, 1 и 7 июля, при этом демонстрация 16 июня стала самой массовой в истории Китая со времен событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, она привлекла более 2 млн человек.

Лидеры студенческих организаций отвергли предложение Кэрри Лам встретиться за закрытыми дверьми и решить вопросы в личной беседе.

Они назвали это «предательством интересов горожан» и вызвали госпожу Лам на открытые дебаты. Лидеры протестующих от приглашения отказались, призвав Кэрри Лам сначала выполнить их требования.

Пока жители Гонконга борются за свои права, Пекин отражает попытки иностранных государств как-то повлиять на ситуацию. Активнее всего по поводу происходящего в бывшей британской колонии ожидаемо высказываются представители бывшей метрополии — Великобритании. Министр иностранных дел Джереми Хант в конце прошлой недели сообщил, что происходящее вызывает «крайнюю тревогу» и что Лондон внимательно следит за происходящим. Отвечая на вопрос, как поступит Великобритания, если Китай решится на подавление протестов силой, господин Хант уклончиво сказал, что «рассматриваются все варианты» ответа.

Эта реплика вызвала яростную реакцию Пекина. Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан сообщил, что Джереми Хант «фантазирует о временах былой славы британского колониализма, когда Великобритания могла указывать другим странам, как им жить, и вмешиваться в их внутренние дела». Китайский посол был вызван в МИД Великобритании, где ему была вручена нота протеста в связи с заявлением Лу Кана.

Михаил Коростиков