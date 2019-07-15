Единая лига ВТБ переходит в режим компактности

В следующем сезоне Единой лиги ВТБ, согласно решению совета лиги, вновь выступят 13 команд. Об отказе от участия в турнире заявил рижский ВЭФ, столкнувшийся с финансовыми трудностями. Решение о сокращении чемпионата было принято на состоявшемся в воскресенье совете Единой лиги ВТБ. Кроме того, он утвердил изменения формата play-off баскетбольного первенства: серии будут проводиться не до трех, а до двух побед. Это связано с требованием Международной федерации баскетбола (FIBA) завершить все национальные и региональные первенства с тем, чтобы освободить игроков для участия в квалификационных матчах Игр в Токио-2020 не позднее 12 июня.

В воскресенье в Москве прошел совет Единой лиги ВТБ, на котором были согласованы параметры чемпионата следующего сезона. Если по итогам аналогичного прошлогоднего заседания лига заявила об увеличении количества участников (к первенству присоединилась польская «Зелёна-Гура»), то в этот раз вынуждена была констатировать, что снова возвращается к чемпионату, составленному из 13 участников. В первенстве не выступит рижский ВЭФ, в прошлом сезоне занявший десятое место. Как отметил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, ВЭФ потерял «часть финансирования и не сможет участвовать в следующем сезоне». «Но мы с большим удовольствием примем их обратно позже»,— сказал господин Кущенко. Что касается новых участников, то их кандидатуры в этом году, по словам генерального директора лиги Илоны Корстин, не рассматривались. Основная причина — отсутствие достойных заявок. К ключевым критериям при оценке готовности клуба относятся имеющиеся у него гарантии финансирования (не менее €3 млн на сезон) и стадион вместимостью от 5 тыс. болельщиков.

Отметим, что уход ВЭФ случился в каком-то смысле в подходящее время, поскольку лига, как и другие национальные и региональные первенства, по указанию Международной федерации баскетбола вынуждена более плотно компоновать календарь своего чемпионата, чтобы завершить его не позднее 12 июня. Дело в том, что в конце июня начинаются квалификационные соревнования Олимпиады-2020, и FIBA в данном случае защищает интересы национальных команд.

Однако ключевой мерой, направленной на сокращение календаря, все же стал отказ от проведения серий play-off до трех побед и переход на формат до двух побед. «У нас не было иного выбора. Ведь FIBA попросила завершить сезон из-за квалификации к Олимпийским играм»,— сказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Он добавил, что по традиции первые матчи серий пройдут на площадках команд, занявших более высокие места в регулярном первенстве. Вторую игру они проведут в гостях, третью, если понадобится, снова дома.

Руководство Единой лиги ВТБ прокомментировало также и решение Евролиги, пересмотревшей правила распределения путевок для участия в турнире. С сезона-2020/21 Евролига больше не будет выдавать гарантированные путевки лучшим из числа не имеющих постоянных лицензий командам трех сильнейших региональных и национальных чемпионатов, среди которых и Единая лига ВТБ. По постоянной лицензии в Евролиге выступает ЦСКА. По добытой по спортивному принципу путевке уже в третий раз подряд в главном еврокубке сыграют «Химки» (а еще будет «Зенит», который получил wild card). Так вот теперь Евролига планирует увеличить число wild card до трех. Впрочем, господин Иванов уверен в том, что одна из них по-прежнему будет стабильно доставаться Единой лиге ВТБ.

Александр Петров