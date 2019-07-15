Низкие ставки против охлаждения розничных займов

В мае 2019 года «ускорение роста розничного кредитования, наблюдавшееся на протяжении последних лет, прекратилось», отмечается в главе, посвященной анализу кредитно-депозитного рынка июньского обзора ликвидности банковского сектора и финансовых рынков, опубликованного ЦБ. В начале июня годовые темпы прироста портфеля кредитов, предоставленных населению, составили 23,3% против 23,8% в начале мая. Однако май нетипичный месяц, чтобы считать случившиеся замедление переломом тенденции. Несмотря на то что аналитики ЦБ отмечают первое замедление темпов роста розничного кредитования за два года, в том же документе фиксируется схожий спад годовых темпов роста показателя в январе 2019 года.

Майское затухание динамики кредитования граждан в ЦБ объясняют вкладом как ипотечных, так и необеспеченных потребительских ссуд, годовые темпы роста которых с апреля по май замедлились с 23,5% до 22,6% и с 25,2% до 24,9% соответственно. В тоже время в апреле-мае, на фоне замедления инфляции и снижения ключевой ставки регулятора, началось снижение кредитных ставок. Хотя оно «было невелико и отмечалось не на всех сегментах рынка, в краткосрочной перспективе можно ожидать снижения рублевых ставок по основным кредитным продуктам», убеждены авторы обзора. Последнее, по их мнению, поддержит устойчивое снижение депозитных ставок, удешевляющее фондирование. Однако гражданам такие ставки по рублевым вкладам становятся неинтересны — и они усиленно наращивают валютные депозиты на фоне укрепления рубля. Еще в марте годовые темпы роста валютных депозитов стали положительными и ускоряются, и в мае валютные вклады граждан стали расти быстрее, чем рублевые,— 8,1% против 6,7%.

Банки ожидают, что с первого по третий квартал доступность кредитования граждан с их стороны заметно вырастет, а спрос на кредиты если и замедлится, то не раньше третьего квартала и не так значительно (см. график). «Во втором полугодии можно ожидать дальнейшего замедления роста розничного кредитования по мере накопления обязательств населения по кредитам и реализации макропруденциальных мер, направленных на сдерживание отдельных сегментов розничного кредитного рынка»,— считают, в свою очередь, в ЦБ.

Алексей Шаповалов