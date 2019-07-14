В «Справедливой России» призвали не пускать на выборы «псевдодемократических кандидатов»

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил о необходимости ограничить возможность баллотироваться для кандидатов ультра-националистических взглядов и кандидатов «псевдодемократического направления».

«Я скажу не очень популярную вещь, но в выборах должны участвовать системные партии, системные кандидаты, должен быть плюрализм, но этот плюрализм должен вписываться в рамки суверенного проекта. Те силы, которые ставят этот суверенитет под вопрос, я считаю, в выборах участвовать не должны»,— сказал политик в беседе с «Интерфаксом». Так он ответил на просьбу прокомментировать снятие с выборов в Мосгордуму девяти кандидатов.

Ранее о том, что собранные за них подписи признали недействительными, сообщили ряд кандидатов в Мосгордуму, в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь и Сергей Митрохин. В воскресенье, 14 июля, они организовали акцию за регистрацию оппозиционеров кандидатами в депутаты.

Вечером 17 независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы объявили о начале сидячей забастовки у здания Московской городской избирательной комиссии. Предварительно вместе с несколькими сотнями сторонников они прошлись несанкционированным маршем от Новопушкинского сквера к зданию столичной мэрии.

После того, как акцию объявили бессрочной, на площадке появились первые палатки — и почти сразу же вслед за этим сотрудники полиции и Росгвардии зачистили двор Мосгоризбиркома.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Независимые кандидаты присели у дверей Мосгоризбиркома».