FT: Пекин запретил главе Гонконга уходить в отставку

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам несколько раз за последние недели собиралась подать рапорт об отставке, но в Пекине не поддержали ее намерение, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, власти Китая заявили, что госпожа Лам должна остаться на своем посту, чтобы «разгрести беспорядок, который устроила». Политик, в свою очередь, согласилась, отмечая, что «по-прежнему привержена служению населению Гонконга».

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона, который должен был разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Спустя месяц после начала акций Кэрри Лам объявила, что закон об экстрадиции «мертв», и призвала протестующих начать переговоры «без предварительных условий». Демонстранты призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически.

В воскресенье, 14 июля, тысячи людей вновь вышли на улицы Гонконга. Би-би-си сообщает о жестких столкновениях демонстрантов с полицией. Помимо отмены скандального закона об экстрадиции, участники акций требуют проведения демократических реформ в Гонконге и отставки Кэрри Лам.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Гонконге оживляют протесты».