Серена Уильямс размялась в полуфинале

На Wimbledon определились финалистки в женском одиночном разряде. Ими стали румынка Симона Халеп, переигравшая украинку Элину Свитолину, и американка Серена Уильямс, которой для победы над чешкой Барборой Стрицовой понадобилось меньше часа. Для Халеп это будет первый финал Wimbledon, а для 37-летней Уильямс — уже одиннадцатый. В случае победы она завоюет 24-й титул на турнирах Большого шлема.

Для характеристики обоих женских полуфиналов Wimbledon точнее всего подходит слово «предсказуемость». Они проходили именно так, как можно было предположить, а завершились победами теннисисток, которые стояли в рейтинге выше своих соперниц.

Сначала отношения выясняли экс-первая ракетка мира Симона Халеп и Элина Свитолина, именно в Лондоне ставшая первой украинской полуфиналисткой на турнирах Большого шлема.

Близкие не только по манере игры, которая больше подходит для более медленных кортов, но и по классу, они на протяжении двух первых геймов около двадцати минут боролись в затяжных розыгрышах за психологическое преимущество. Это был совсем не травяной теннис, хотя наблюдать за ним было довольно любопытно. Халеп повела — 2:0, Свитолина отыграла один гейм на чужой подаче, но это был ее последний успех в первой партии. А во втором сете румынка уже полностью контролировала ситуацию, отдав на своей подаче лишь одно очко. Свитолине подобное совершенство было недоступно, и она уступила за 1 час 13 минут — 1:6, 3:6.

Другой полуфинал, между семикратной чемпионкой Wimbledon Сереной Уильямс и Барборой Стрицовой, которая пять лет назад доходила в Лондоне до четвертьфинала, закончился еще быстрее — за 59 минут со счетом 6:1, 6:2. О том, сколь значительным было преимущество Уильямс, говорит, например, соотношение очков, выигранных ударами навылет,— 28:8, да и количество мячей, проигранных американкой на своей первой подаче,— 3. Чтобы навязать Серене Уильямс борьбу, Стрицовой в этот день не хватило ни умения, ни опыта участия в столь ответственных встречах, и она была практически обречена.

Чешская теннисистка Барбора Стрицова Фото: Carl Recine, Reuters

Но это, впрочем, не означает, что Серене Уильямс гарантирован титул — восьмой уимблдонский и 24-й на турнирах Большого шлема. У румынки есть свои козыри, достойные финала Wimbledon. Это и уверенность, с которой действует сейчас Симона Халеп, и высокая скорость ее передвижения по корту, и физическая выносливость. В общем, перед финалом Серене Уильямс необходимо как следует проверить прицел. Иначе дело может закончиться для нее поражением — так же, как было год назад в решающем уимблдонском матче против немки Анжелик Кербер.

Евгений Федяков