«Ростелеком» и «Ростех» оцифруют медицину

«Ростелеком» и «Ростех» создали СП «Цифромед» для развития медицинских информационных систем. До сих пор компании по отдельности работали над внедрением таких систем в рамках госпроекта и в партнерстве рассчитывают увеличить свою долю на рынке. Объединение усилий госкомпаний позволит ускорить информатизацию медицины, но к ней важно подключать и частные структуры, считают другие игроки.

О новом СП «Ростелекома» и «Ростеха» в сфере цифровых медицинских технологий “Ъ” рассказали в пресс-службе телекоммуникационной компании. По данным Kartoteka.ru, ООО «Цифромед» учреждено 2 июля, структура «Ростелекома» получила 51% в компании, «Ростеха» — 49%. Задача «Цифромеда» — разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения, заявляют в «Ростелекоме». В частности, СП консолидирует компетенции компаний «Ростелекома» и «Ростеха» по разработке медицинских решений и поддержке программного обеспечения для Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), добавили в компании.

В «Ростехе» пояснили, что корпорация по заказу государства отвечает за поддержку и развитие ЕГИСЗ. В первую очередь речь идет о создании цифровых сервисов для населения, повышающих доступность и качество медицинских услуг (электронные медкарты, онлайн-запись к специалистам, кабинет «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг, телемедицина), указывают в «Ростехе». Кроме того, корпорация отвечает за создание и развитие информационно-аналитической системы государственных закупок лекарств — одной из подсистем ЕГИСЗ.

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ» предусматривает финансирование в объеме 177 млрд руб. до 2024 года, 60% суммы составят субсидии из федерального бюджета, остальное — из региональных.

Сейчас «Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, «Ростех» — в 35. Создание СП увеличит совокупную долю присутствия компаний в регионах и «позволит занять лидирующие позиции на рынке медицинских информационных систем», рассчитывают в «Ростелекоме».

Сейчас на рынке цифровизации медицины в России, если не считать информатизацию подведомственных Минздраву учреждений, особых достижений нет, скептичен главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «В России, по сути, нет цифровой медицины — в первую очередь потому, что она не нужна Минздраву. Хотя наверняка две госкомпании смогут более эффективно использовать средства нацпроекта на информатизацию, внедрение ПО и оборудования»,— полагает он. По мнению господина Казаряна, для цифровизации медицины необходимо решить вопросы сертификации ПО для медицинских нужд, дистанционной диагностики, идентификации и персональных данных при оказании услуг, электронных рецептов и использования обезличенных данных для исследовательских целей.

Создание СП «Ростелекома» и «Ростеха» повышает шансы «в срок и качественно выполнить стратегию Минздрава», считает сооснователь и гендиректор мобильной клиники DOC+ Руслан Зайдуллин. При этом «реализовать все цели и планы без партнерства с частными компаниями будет тяжело», добавляет собеседник “Ъ” на рынке телемедицины. По его мнению, важно создать единую систему с прозрачными правилами интеграции или сотрудничества, в которой частные партнеры смогут поставлять нишевые решения клиникам, страховым компаниям и пациентам. «Думаю, о монополизации рынка медицинских информационных систем и телемедицины тут речь не идет, скорее "Цифромед" займет государственный сегмент, который в России составляет наибольшую долю рынка»,— добавляет глава Национальной телемедицинской ассоциации и руководитель направления «Телемедицина» проекта «Доктор на работе» Иван Картовицкий. Частный рынок, по его мнению, «останется достаточно конкурентным».

Дмитрий Шестоперов